Однокоренными являются слова 1.речник, наречие 2.разведка, поведать 3.вечер, веч??ость 4.позолота, золотой характер 5.лечу (на самолёте), лечу (больного)
Русский язык
Однокоренными являются слова 1.речник, наречие 2.разведка, поведать 3.вечер, веч??ость 4.позолота, золотой характер 5.лечу (на самолёте), лечу (больного)
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1 нет. 2 нет 3 нет 4 да 5 нет
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