Однородное слова к слову жизнь

Однородное слова к слову жизнь

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Однородное? однородными бывают толькочлены предложений. если ты хотел сказать однокренное, то ответ может быть, например, жизненный.
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