однородный шар диаметром 3 см имеет массу 162 грамма. Чему равна масса шара,изготовленного из того же материал,с диаметром 2 см?ответ дать в граммах

Формула для нахождения массы m=v*p где V это его объем, а Р это плотность материала и она постоянная т.у p2=p1 Р мы выразим из первого случая и найдем. m1=v1*p1 p1=m1/v1 p1=14.13 v1 нашли по формуле (см.фото.) m2=v2*p2 m2=59 грамм.