Односвязный список на C++. Непустая последовательность натуральных чисел вводится с экрана, за которой следует 0. Определить функции которые: 1) Выводит числа в обратном пор ядке; 2) Выводит порядковые номера тех ч...

Односвязный список на C++. Непустая последовательность натуральных чисел вводится с экрана, за которой следует 0. Определить функции которые: 1) Выводит числа в обратном пор ядке; 2) Выводит порядковые номера тех чисел последовательности, которые имеют наибольшую величину; 3) Сортирует числа в порядке неубывания; 4) Записывает результат в отдельный файл