Одной из крупнейших школ 20-го столетия является гештальтпсихология. Установите путем сравнения, в чем родство гештальтпсихологии со взглядами импрессионистов. Какие принципы импрессионизма особенно дороги гештальтпс...
Одной из крупнейших школ 20-го столетия является гештальтпсихология. Установите путем сравнения, в чем родство гештальтпсихологии со взглядами импрессионистов. Какие принципы импрессионизма особенно дороги гештальтпсихологии?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Заданный вопрос задан для какого класса школьной программы???