Одну бочку воды он выпивает за 14 дней,вместе с женой-за 10 дней.За сколько дней выпь??т бочку воды его жена ?

Гость: Гость:

Один выпивает за день 1/14 бочки С женой вместе за день 1/10 бочки Одна жена за день 1/10-1/14=7/70-5/70=2/70=1/35 часть бочки Жена выпьет бочку за 35 дней. (Кто только придумал такую задачу?)