Одну из первых географических карт составил древнегреческий учёный : 1)Пифей 2)Г??натей 3)Геродот 4)Птолемей
География
Одну из первых географических карт составил древнегреческий учёный : 1)Пифей 2)Г??натей 3)Геродот 4)Птолемей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 я так думаю вроде бы правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привезли 8 ящиков печенье и 6 ящиков конфет.Ящик с конфетами в 3 раза тяжелее ящика ??ечения. Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 7...
Физика
В диэлектрическом мешке перемешали три шара с зарядами +2нКл, -6нКл, +1нКл. какой зар??д будет у первого вынутого из мешка шара