Одну пятую часть километровой дистанции Мурат бежал со скоростью 20 м/с. Сколько минут это у него заняло?

Математика

Одну пятую часть километровой дистанции Мурат бежал со скоростью 20 м/с. Сколько минут это у него заняло?

Автор: Гость