Одну пятую часть километровой дистанции Мурат бежал со скоростью 20 м/с. Сколько минут это у него заняло?
Математика
Одну пятую часть километровой дистанции Мурат бежал со скоростью 20 м/с. Сколько минут это у него заняло?
Ответ(ы):
Гость:
1/5 * 1000м = 200м 200м / 20(м/с) = 10 с 10 с = 1/6 мин
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