Одну третью часть суток человек проводит во сне что на 1час меньше, чем он находится на работе.сколько часов человек находится на работе в день

Математика

Одну третью часть суток человек проводит во сне что на 1час меньше, чем он находится на работе.сколько часов человек находится на работе в день

Автор: Гость