Одну третью часть суток человек проводит во сне что на 1час меньше, чем он находится на работе.сколько часов человек находится на работе в день

Математика
Одну третью часть суток человек проводит во сне что на 1час меньше, чем он находится на работе.сколько часов человек находится на работе в день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 от суток это 8 часов. 8+1=9 часов он находится на работе.
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