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Оглушается ли буква н в слове конце
Оглушается ли буква н в слове конце
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В слове конец буква н не оглушается т.к.она всегда звонкая.
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