Огоньки,просьба,платье,мальчик,гостья,лень,жилье,пальто,обезьяна,Наталья,Татьяна,Илья,,Ульяна,Ольга В левый столбик выпиши слова с разделительным ь,в правый запиши слова с ь, показателем мягости согласных.