Огоньки,просьба,платье,мальчик,гостья,лень,жилье,пальто,обезьяна,Наталья,Татьяна,Илья,,Ульяна,Ольга В левый столбик выпиши слова с разделительным ь,в правый запиши слова с ь, показателем мягости согласных.
Огоньки,просьба,платье,мальчик,гостья,лень,жилье,пальто,обезьяна,Наталья,Татьяна,Илья,,Ульяна,Ольга В левый столбик выпиши слова с разделительным ь,в правый запиши слова с ь, показателем мягости согласных.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 столбик с разделительным мягким знаком:Платье,гостья,жильё,обезьяна,Наталья,Татьяна,Илья,Ульяна. 2столбик с показателем мягкости:Огоньки,просьба,мальчик,лень,пальто,Ольга. Желаю удачи!!!