Охарактеризуйте грибы и лишайники. Каково их значение в природе и жизни человека?

Грибы - это группа одно- и многоклеточных организмов, для которых характерны гетеротрофный тип питания, неподвижный образ жизни. Вегетативное тело многоклеточных грибов представлено мицелием. Мицелий представляет собой систему преимущественно разветвленных нитей (гиф), состоящих из клеток. Клетки грибов лишены хлоропластов и центриолей, и, как правило - двуядерные. Грибная клетка покрыта хитиновой оболочкой, выполняющей механическую функцию. Грибы размножаются спорами. Грибы, которые образовывают для формирования спор плодовые тела, состоящие из ножки и шапки, называются шапочными. Все шапочные грибы делятся на трубчатые и пластинчатые. В трубчатых грибах, нижняя часть шапки пронизана многочисленными трубочками (белый гриб, масленок), а в пластинчатых состоит из многочисленных пластинок (лисичка, сыроежка). Иногда плодовое тело имеет общее (мухомор) или частичное (шампиньон) покрывало.Значение грибов в природе заключается в том, что множество видов грибов и высших растений находятся в симбиозе. При этом грибы срастаются мицелием с корнями высших растений и поставляют им элементы грунтового питания, в частности содержащие азот и фосфор, а взамен получают углеводы, синтезированные растениями. Другие грибы (паразитические) приводят к разным болезням растений - ржавчины, гнилостности, мучнистой росы и т.п. Кроме того, грибы входят в состав пищевых цепочек экосистем.В жизни человека грибы играют огромное значение - их используют в пищу, шампиньоны даже выращивают промышленно; дрожжи используют в хлебопекарной, пивоваренной и спиртовой промышленности, выкармливают ими скот; из гриба пеницила изготавливают антибиотик пенициллин, которые применяют для борьбы с болезнетворными бактериями. Некоторые грибы вызывают заболевание сельскохозяйственных растений, животных, человека, вызывают порчу продуктов.Лишайники - симбиозные организмы, которые состоят из гифа гриба и зеленых водорослей. Питание - автотрофное. По типу строения тела лишайники делятся на кустистые и листовые.Самое важное значение лишайников заключается в том, что они являются первым звеном в процессе почвообразования. Они являются организмами, которые, поселяясь на непригодных для растений субстратах (скалах, коре деревьев и т.п.), создают предпосылки для развития растений. Лишайники являются основным зимним кормом оленей в северных районах. Из определенных видов изготовляют краску. Существуют также и съедобные лишайники.