Охарактеризуйте население великих географических открытий для европейцев и для завоеванного населения

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Охарактеризуйте население великих географических открытий для европейцев и для завоеванного населения
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Ответ(ы):
Гость:
15. Следствия новых открытий. Следствия этих заморских открытий и завоеваний для Европы были весьма разнообразны. Во-первых, прежние торговые пути уступили место новым. Раньше торговля Европы с Востоком находилась в руках итальянцев (венецианцев и генуэзцев), а также населения городов по верхнему Дунаю, по Рейну и Роне и у так называемой Ганзы. В XVI в. главными торговыми нациями сделались португальцы и испанцы, и Лиссабон занял положение одного из важных центров всемирной торговли. Хищническое хозяйничанье обеих наций в новых странах и привычка у себя на родине жить на чужой счет без заботы о развитии земледелия и промышленности вместе с водворением абсолютизма ослабили в следующем веке и Португалию, и Испанию, и тогда главными торговыми странами сделались уже Голландия u Англия с их трудолюбивым и свободным населением. Во-вторых, европейские нации стали заводить заморские колонии, куда начал отливать избыток населения, и куда спасались также гонимые за веру в эпоху религиозных преследований. Америка мало-помалу почти вся была заселена европейцами. Для охраны торговых и колониальных интересов приморские государства в Европе начали снаряжать военные флоты, и внешняя политика отдельных держав мало-помалу стала в значительной мере осложняться противоположностью и соперничеством указанных торговых и колониальных интересов. Войны, которые велись в новое время между европейскими нациями, сопровождались нередко борьбою в самых отдаленных колониях. С другой стороны, в Европу XVI в. хлынула сразу масса золота и серебра, что вызвало целый экономический переворот. Деньги, бывшие очень редкими в средние века, упали в цене, и соответственно с этим вздорожали разные предметы потребления. Такое изменение не могло, конечно, не отразиться на народном благосостоянии, особенно на экономическом быту масс, в которых стали совершаться глубокие изменения. Понятно, это этот прилив в Европу драгоценных металлов сильно содействовал развитию денежного хозяйства,которым еще раньше начало вытесняться средневековое хозяйство натуральное. Кроме того, в Европе появились в употреблении новые продукты(так называемые колониальные товары: кофе, сахар, табак), или удешевились продукты, ранее стоившие очень дорого (пряности). Некоторые дотоле неизвестные растения были даже акклиматизированы в Европе. Так из Америки, кроме табаку, был вывезен картофель, из Китая – апельсинное дерево. Наконец, великие открытия расширили умственный кругозоревропейских народов и обогатили географию и естествознание; шарообразность земли сделалась несомненною после кругосветных плаваний. Не нужно при этом забывать, что все эти открытия совпадали по времени с великим культурным переворотом, совершавшимся в самой Европе, с так называемым «Возрождением».
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