Охарактеризуйте образ Аліси в країні див

АЛІСА (англ. Alice) героїня двох казок Л. Керролла «Пригоди Аліси в країні чудес» (1865) і «Крізь дзеркало й що там побачила Аліса, або Аліса в Зазеркалье» (1871). Література, присвячена цим добуткам Керролла, по обсязі в кілька разів перевищує тексти самого письменника. Інтерпретацією «Аліси в країні чудес» і «Зазеркалья» займалися математики, фізики, історики, теологи й, звичайно, літературознавці. Дійсно, казки Чарлза Лютвиджа Доджсона, оксфордского професори математики, що взяли собі псевдонім Льюис Керролл, мають складний естественнонаучний і філософський підтекст, крім цього вони засновані на старій англійській традиції нонсенсу, містять безліч посилань, натяків і схованих пародій, зрозумілих лише сучасникам, та й то не всім. І всетаки не варто забувати, що перша з казок народилася всього лише як імпровізація, розказана один раз літнім днем під час човнової прогулянки трьом маленьким дівчинкам, сестрам Лидделл. Середня з них, десятилітня Аліса, стала героїнею знаменитих пригод. І які би складні, багатогранні змісти ми не вкладали тепер у казки, образ веселої, цікавої А. має в них не менше значення, чим використані Керроллом теорії й новітні наукові гіпотези. Втім, сам автор неодноразово писав про те, що казки складені їм насамперед для розваги його маленьких друзів. І обидві ці казки сни, привидевшиеся А., що так вдало заснула: спочатку на березі ріки під деревом, а потім, у другий раз, у себе будинку в кріслі. У першій пригоді А. бачить, що пробігає повз білого кролика з годинниками, які він виймає з жилетної кишені, і слідом за ним стрибає в нору, звідки довгий тунель приводить її в Країну Чудес Там А. чекають неймовірні зустрічі зі звірами, що вміють логічно мислити; з пиріжками й грибами, покуштувавши які можна збільшитися або зменшитися в росту; з королем, королевою і їх придворними, які виявляться тільки колодою карт; із чеширским котом, що вміє зникати, але залишати після себе посмішку, що повільно тане в повітрі. «Всі страньше й страньше», говорить приголомшена А., і з нею доводиться погодитися. Але й сама героїня викликає піднесений подив читача ця вихована викторианская дівчинка виявляє незвичайне цілковите самовладання, здоровий глузд і здатність критичного судження. А. добре вихована й уміє чемно розмовляти й з гусеницею, і із Грифоном, і з дивною черепахою Квазн, не втрачаючи при цьому власного достоїнства. Крім того, вона допитлива й може приймати навколишнє такої, яке воно є, нехай навіть це навколишнє перевернено нагору ногами Ідеальна казкова героїня! Всі ці коштовні якості послужать їй і в другій казці, обставини якої ще більш складні й заплутані, оскільки А. попадає в мир навпаки, мир Зазеркалья. В основі другої казки Керролла лежить опис шахового завдання, і всі пересування героїв є пересування шахових фігур на дошці.