Охарактеризуйте процесс принятия президентом присяги
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Охарактеризуйте процесс принятия президентом присяги
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