Охарактеризуйте взгляды представителей революционно-демократического движения (В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский, А.И.Герцен).

Белинский стал приверженцем революционных социалистических преобразований в России. Он резко критиковал самодержавие и крепостничество. Белинский главные задачи общественного движения видел в «уничтожении крепостного права, отмене телесного наказания, введении строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть». Чернышевский выступал в своих статьях за крестьянскую революцию, развивал идеи А. И. Герцена об «общинном социализме», выступал за создание революционной организации. Герцен считал, что социализм в России возникнет непременно, и главной его «ячейкой» станет крестьянская поземельная община. Крестьянское общинное землевладение, крестьянская идея равного права всех людей на землю, общинное самоуправление и природный коллективизм русского крестьянина должны были стать основой построения социалистического общества. Главными условиями для этого Герцен считал освобождение крестьян и ликвидацию самодержавного политического строя.