Охарактеризуйте значение в организме минеральных солей. Скажите своими словами. Кратно. Заранее спасибо!

Как известно, человек должен питаться разнообразной пищей, для того, чтобы в организм поступали питательные вещества. Пища бывает растительного и животного происхождения и в ее состав входят такие питательные вещества как белки, жиры, углеводы, витамины, вода и минеральные соли. Минеральные соли содержат все натуральные продукты (фрукты, овощи, мясо, хлеб, яйца, крупы). Витаминами богаты овощи и фрукты, рыбий жир, печень, мясо. Суточное потребление человеком минеральных солей должно составлять около 10 грамм. Минеральные соли обеспечивают прочность костей и зубов. Они входят в состав крови и желудочного сока.