Охотник убегая от медведя после осечки ружья пробежал 30 метров за 5 секунд. Сколько времени ему потребуется чтобы добежать стой же скоростью до домика лесника, который находи тся на расстоянии 360 метров от места вст...
Разное
Охотник убегая от медведя после осечки ружья пробежал 30 метров за 5 секунд. Сколько времени ему потребуется чтобы добежать стой же скоростью до домика лесника, который находи тся на расстоянии 360 метров от места встречи медведя.
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Гость:
Упссс сорри
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