Охотник убегая от медведя после осечки ружья пробежал 30 метров за 5 секунд. Сколько времени ему потребуется чтобы добежать стой же скоростью до домика лесника, который находи тся на расстоянии 360 метров от места вст...

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Охотник убегая от медведя после осечки ружья пробежал 30 метров за 5 секунд. Сколько времени ему потребуется чтобы добежать стой же скоростью до домика лесника, который находи тся на расстоянии 360 метров от места встречи медведя.

Автор: Гость