Охарактеризуйте безличные глаголы, укажите формы, в которых они употребляются. ??рошу помощи очень сильно!!!
Русский язык
Охарактеризуйте безличные глаголы, укажите формы, в которых они употребляются. ??рошу помощи очень сильно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безличные глаголы обозначают действие без действующего лица. Когда есть безличный глагол в роли сказуемого , предложение односоставное. Такие глаголы обозначают состояния природы, человека. Имеют категории вида, спряжения. имеют форму 3 лица наст.времени или среднего рода ед.ч. прош.времени. Изменяются по временам. Могут образовываться с помощью -ся, -сь: Тошнит. Нездоровится. Рано темнеет. Похолодало.
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