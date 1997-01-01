Охарактеризуйте предложения по цели высказывания и по цели интонации. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Но завтра будет завтра,а свой-то завтрак мы едим сегодня! Как же утренняя еда связанна с тем,что будет на следующий день?

Русский язык

Охарактеризуйте предложения по цели высказывания и по цели интонации. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Но завтра будет завтра,а свой-то завтрак мы едим сегодня! Как же утренняя еда связанна с тем,что будет на следующий день?

Автор: Гость