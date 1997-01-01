Охарактеризуйте предложения по цели высказывания и по цели интонации. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Но завтра будет завтра,а свой-то завтрак мы едим сегодня! Как же утренняя еда связанна с тем,что будет на следующий день?

Русский язык
Охарактеризуйте предложения по цели высказывания и по цели интонации. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Но завтра будет завтра,а свой-то завтрак мы едим сегодня! Как же утренняя еда связанна с тем,что будет на следующий день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое предложение- восклицательное, второе- вопросительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Распределите по группам слова в которых буквы е ё ю я обозначают а) один звук б) два звука
Ответить
Английский язык
Correct the mistakes in these sentences. 1. We lived here since 1997. 2. I've been ill since two days. 3. How long do you know him? 4. Susi...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста )11
Ответить
Английский язык
2,7 задание Спасибо. Ах Жаль Что Мне Не Ответят
Ответить
Математика
Замените в числе 76*4*8 звёздочки цифрами так, чтобы оно делилось на 72. Указать все такие числа.
Ответить