Охарактеризуйте растение, которое представлено на рисунке. 1)пестиков много 2)плод коробочка 3)плод листовка 4)семейство лютиковое 5)плод стручек или стручечек 6)плод костянка 7)семейство бобовые 8)семейство крестоцве...

Биология

Охарактеризуйте растение, которое представлено на рисунке. 1)пестиков много 2)плод коробочка 3)плод листовка 4)семейство лютиковое 5)плод стручек или стручечек 6)плод костянка 7)семейство бобовые 8)семейство крестоцветные 9)плод боб 10)тычинок 5 11)семейство розоцветные 12)плод ягода 13)тычинок много 14)семейство сложноцветные 15)семейство пасленовые 16)пестик один

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