Охарактеризуйте влияние экономики страны на жизнь народов россии вошедших в состав страны в 18 веке
История
Охарактеризуйте влияние экономики страны на жизнь народов россии вошедших в состав страны в 18 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недовольства, протесты, бунты подавлялись силой. Но одновременно российские власти старались опереться на местную знать, привлечь князей и старейшин на свою сторону, предоставляя им земли и привилегии, награждая дорогими подарками, одаривая деньгами.
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