Охарактеризуйте влияние экономики страны на жизнь народов россии вошедших в состав страны в 18 веке

Гость: Гость:

Недовольства, протесты, бунты подавлялись силой. Но одновременно российские власти старались опереться на местную знать, привлечь князей и старейшин на свою сторону, предоставляя им земли и привилегии, награждая дорогими подарками, одаривая деньгами.