Охотоведы установили , что весной на площади 20км таешного леса обитало 8 соболей , ??з которых 4 самки (взрослые соболи не образуют постоянных пар)

Биология
Охотоведы установили , что весной на площади 20км таешного леса обитало 8 соболей , ??з которых 4 самки (взрослые соболи не образуют постоянных пар)
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