Охотоведы установили , что весной на площади 20км таешного леса обитало 8 соболей , ??з которых 4 самки (взрослые соболи не образуют постоянных пар)

Биология

Охотоведы установили , что весной на площади 20км таешного леса обитало 8 соболей , ??з которых 4 самки (взрослые соболи не образуют постоянных пар)

Автор: Гость