Охрана окружающей среды включает мероприятия: 1)технические 2)технологические 3)физико-химические выбрать 2 правильных ответа

Биология
Охрана окружающей среды включает мероприятия: 1)технические 2)технологические 3)физико-химические выбрать 2 правильных ответа
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Гость:
Охрана окружающей среды включает 2 и 3 ответ.
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