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Около 2 месяцев наши солдаты обороняли укрепление на самой границе .Где это было ?
Около 2 месяцев наши солдаты обороняли укрепление на самой границе .Где это было ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Белоруссия, г.Брест. это Брестская крепость
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