Около дома растёт берёза высотой 20метров.какой высоты будет эта берёза на плане , ??деланном в масштабе 1:1000?
Математика
Около дома растёт берёза высотой 20метров.какой высоты будет эта берёза на плане , ??деланном в масштабе 1:1000?
Ответ(ы):
Гость:
2см вот так вот)))...
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