Около дома растёт берёза высотой 20метров.какой высоты будет эта берёза на плане , ??деланном в масштабе 1:1000?

Математика

Около дома растёт берёза высотой 20метров.какой высоты будет эта берёза на плане , ??деланном в масштабе 1:1000?

Автор: Гость