Около каждой задачи записать знак действия с помощью которого она решается Для окраски дома купили 24 кг краски. После того как часть дома покрасили, осталось 9 кг краски. Ско лько кг краски уже израсходовали? Только ...
Около каждой задачи записать знак действия с помощью которого она решается Для окраски дома купили 24 кг краски. После того как часть дома покрасили, осталось 9 кг краски. Ско лько кг краски уже израсходовали? Только это задача остальное я решил
Ответ(ы):
Ответил Гость:
24-9=15 так как я поняла то знак - ( минус)