Окончание каких прилагательных можно проверить по ударным окончаниям прилагательных, а каких по окончаниям падежных вопросов? Примеры.

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Безударные падежные окончания имен прилагательных пишутся так же, как и ударные, кроме прилагательных мужского рода в именительном падеже. Для того чтобы правильно написать безударное окончание имени прилагательного, надо найти в предложении существительное, к которому относится это прилагательное и определить его род и падеж. Затем вспомнить окончание прилагательного в этом падеже. Далее сравнить окончание прилагательного и окончание вопроса, на который оно отвечает. Пример: Дятел угощался вкусными шишками ели. → угощался (чем? ) шишками ТП, шишками (какими? ) вкусными. Прилагательные мужского рода в именительном и винительном падежах отвечают на вопрос какой? и имеют окончания -ый, -ий. Мужской род: какой? -ой, -ый, -ий: лихой, смелый, великий Средний род: какое? -ое, -ее: белое, синее Пример: В цирке был веселый клоун. → был (кто? ) клоун ИП, клоун (какой? ) смелый. м. р. ИП Прилагательное мужского и среднего рода в родительном падеже отвечают на вопрос какого? и имеют окончания -ого, -его: ближнего, веселого. Пример: Сережа позвал своего любимого щенка → позвал (кого? ) щенка РП, щенка (какого? ) любимого. м. р. РП Прилагательные мужского и среднего рода в дательном падеже отвечают на вопрос (какому? ) и имеют окончания -ому, -ему: красивому, ближнему. Мы подъехали к красивому зданию. → подъехали (к чему? ) к зданию ДП, зданию (какому? ) красивому. с. р. ДП Прилагательное мужского и среднего рода в творительном падеже отвечают на вопрос (каким? ) имеют окончание -ым, -им: хорошим, веселым. Самолет летел над огромным городом. → летел над (чем? ) городом ТП, городом (каким? ) огромным. м. р. ТП Прилагательное мужского и среднего рода в предложном падеже отвечают на вопрос (о каком? ) и имеют окончания -ом, -ем: о веселом, о ближнем. Я рассказал о любимом писателе. → рассказал (о ком? ) о писателе ПП, писателе (каком? ) любимом. м. р. ПП Прилагательные женского рода в родительном, дательном, творительном и предложном падежах, отвечают на вопросы какой? и имеют окончания -ой, -ей. красивой, старшей. Она была веселой девочкой. → была (кем? ) девочкой ТП, девочкой (какой? ) веселой. ж. р. ТП В творительном падеже могут быть еще окончания -ою, -ею. Прилагательные женского рода в винительном падеже отвечают на вопрос какую? и имеют окончания -ую, -юю. Они пошли на вечернюю дискотеку. → Пошли (куда? на что? ) на дискотеку ВП, дискотеку (какую? ) вечернюю. ж. р. ВП