Окружающая среда зайца в лесу

Жизнь зайцев сложна и опасна, потому что заяц - это маленький зверек. Немного о его среде обитания, образе жизни зайца, размножении зайцев, способах защиты зайцев, кормлении зайцев вы узнаете на этой странице, а также найдете другие интересные статьи о жизни зайцев. ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЙЦЕВ Поскольку заяц маленький возникает вопрос - чем защищается заяц? Для защиты у зайца есть два основных качества - ЛОВКОСТЬ и СКОРОСТЬ. Зайчики научились запутывать следы, петлять, сбивая с толку преследователя. Защищается заяц также умением затаиться, спрятаться в надежде, что хищник пройдет мимо. Зайцы меняют цвет шкурки в зависимости от сезона. Летом серый мех маскирует зверька среди травы и камней, а зимой шубка становится белой и совсем незаметной в снегу. Некоторые особенности организации тела также помогают защищаться зайцам. Например, у зайцев слабо развиты кожные железы. Это помогает затаиться, но из-за этого зверьки не могут нормально потеть и легко перегреваются. Но и здесь все продумано - зайчьи уши: они пронизаны густой сетью кровеносных сосудов и бегущая по ним кровь быстро остывает. При приближении охотников зайчиков лежит на месте, даже когда видит подходящего врага. В надежде на то, что враг свернет в сторону, пойдет другим путем, но нервы у зайца очень крепкие! Когда такая лежка не помогает, тогда заяц вскакивает и пускается наутек. Некоторые зайцы могут развивать скорость до 50 км/ч. У зайца длинные задние лапы, поэтому ему в гору бежать легче, нежели под гору, поэтому под гору заяц катится кубарем вниз. Заяц не просто убегает от хищников - он еще и хитрит при этом: пробежит какое-то расстояние вперед и, если преследователь далеко, вернется по своим следам, "сдвоит", а то и "строит" их, или прыгнет в сторону - сделает "сметку". Собака, волк или лиса, идущие по следу зайца, путаются, не могут понять, куда же побежал он - вперед или назад. А заяц тем временем еще раз хитрит: еще раз сделает большой скачок в сторону - и был таков. Пока хищник будет разбираться, зайчик уже далеко. Если преследователь близко и обмануть его не получается и рассчитывать надо только на ловкость и быстроту, заяц выбирает наилучший вариант для защиты: он может вскочить на возвышение, прыгнуть в реку, побежать по дороге, исчезнуть в кустах. Но к сожалению случается - не помогают зайцу ни хитрость, ни ловкость, ни быстрота. Тогда вступает в силу последний, аварийный вариант защиты зайчика: он падает на спину и защищается сильными задними лапками. Это крайний случай, и далеко не всегда заяц выходит победителем из такой схватки. Но бывает, отбивается от хищных птиц и даже калечит их. Защищается заяц также за счет слабой и непрочной шерсти. Если хищник схватит зайчика за шкуру - он может вырваться. Правда, при этом он оставит хищнику клок шерсти или даже кусочек кожи, но это не беда, особенно когда дело касается спасения жизни зайцев. ПИТАНИЕ ЗАЙЦА Питаются зайцы малокалорийной пищей: в основном корой, молодыми ветками, листьями, а также травой. С наступлением сумерек они покидают лёжки и пускаются на поиски корма. При этом многие зверьки совершают обход своего участка по давно облюбованному маршруту. У зайцев, как и у многих травоядных животных, хорошо развита пищеварительная система, способная справиться с большими объёмами растительного корма. Регулярно наведываясь зимой в сады, зайчики там ошкуривают стволы и нижние ветви. Если вы увидели зайчонка в лесу одного и вам кажется, что его бросили, то это ошибочное предположение, потому что зайчихи не бросают зайчат, как и любое другое млекопитающее не бросает свое потомство. Если вы не уверены, что мать-зайчиха погибла, или не видите, что зайчонок ранен и ему нужна ваша помощь, то оставьте зайчонка, мать-зайчиха найдет его и позаботиться о нем. Если же каким-то образом зайчонок попал к вам в руки, то прочитайте о том как его кормить в статье -