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Окружающий мир. Что такое горизонт пересказ
Окружающий мир. Что такое горизонт пересказ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Горизонт - граница неба с землёй или водной поверхностью.
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