Округли 1) до единиц - 11,67. 27,5. 4,19. 200,451. 0,21. 0,789. 1,1 9,7. 2) до десятых - 2,07 3,58. 9,12. 10,09. 0,15 13,22 13,22 2,88 0,94 12,02. 5,871. 0,592 7,0396 3) да сотых - 0,678. 0,5073 1,423. 13,537. 89,012. 3,08...

Математика

Округли 1) до единиц - 11,67. 27,5. 4,19. 200,451. 0,21. 0,789. 1,1 9,7. 2) до десятых - 2,07 3,58. 9,12. 10,09. 0,15 13,22 13,22 2,88 0,94 12,02. 5,871. 0,592 7,0396 3) да сотых - 0,678. 0,5073 1,423. 13,537. 89,012. 3,086. 7,0921 0,3039 4,597. 0,9974 Плис помогите

Автор: Гость