Округли 1) до единиц - 11,67. 27,5. 4,19. 200,451. 0,21. 0,789. 1,1 9,7. 2) до десятых - 2,07 3,58. 9,12. 10,09. 0,15 13,22 13,22 2,88 0,94 12,02. 5,871. 0,592 7,0396 3) да сотых - 0,678. 0,5073 1,423. 13,537. 89,012. 3,08...
Математика
Округли 1) до единиц - 11,67. 27,5. 4,19. 200,451. 0,21. 0,789. 1,1 9,7. 2) до десятых - 2,07 3,58. 9,12. 10,09. 0,15 13,22 13,22 2,88 0,94 12,02. 5,871. 0,592 7,0396 3) да сотых - 0,678. 0,5073 1,423. 13,537. 89,012. 3,086. 7,0921 0,3039 4,597. 0,9974 Плис помогите
Ответ(ы):
Гость:
1) 12, 26, 4, 200, 0, 1, 1, 10 2) 2,1; 3,6; 9,1; 10,1; 0,1; 2,9; 0,1; 12,0 или просто 12; 5,9; 0,6; 7 3) 0,68; 0,51; 1,42; 13,54; 89,01; 3,09; 7,09; 0,30; 4,6; 0,100 или 0,1
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