Округлите числа 1) 5674 и 8036 до десятков 2) 18027 и 405 589 до сотен 3) 365012 и 500960 до тысяч 4) 1397824 и 16 596 100 до миллионов Помогите срочно плиз умоляю
Математика
Округлите числа 1) 5674 и 8036 до десятков 2) 18027 и 405 589 до сотен 3) 365012 и 500960 до тысяч 4) 1397824 и 16 596 100 до миллионов Помогите срочно плиз умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5700 и 8000 2) 18000 и 406000 3) 365000 и 501000 4) 1000000 и 17000000
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