Округлите числа 1) 5674 и 8036 до десятков 2) 18027 и 405 589 до сотен 3) 365012 и 500960 до тысяч 4) 1397824 и 16 596 100 до миллионов Помогите срочно плиз умоляю

Математика

Округлите числа 1) 5674 и 8036 до десятков 2) 18027 и 405 589 до сотен 3) 365012 и 500960 до тысяч 4) 1397824 и 16 596 100 до миллионов Помогите срочно плиз умоляю

Автор: Гость