Округлите числа 2823 и 5069 до десятков 64038 и 93174 до сотен 708112 и 807555 до тысяч 3516920 и 2419800 до миллионов Помогите Помогите срочно ставлю много баллов если ответите правильно Заранее спасибо

Математика

Округлите числа 2823 и 5069 до десятков 64038 и 93174 до сотен 708112 и 807555 до тысяч 3516920 и 2419800 до миллионов Помогите Помогите срочно ставлю много баллов если ответите правильно Заранее спасибо

Автор: Гость