Округлите числа 2823 и 5069 до десятков 64038 и 93174 до сотен 708112 и 807555 до тысяч 3516920 и 2419800 до миллионов Помогите Помогите срочно ставлю много баллов если ответите правильно Заранее спасибо
Математика
Округлите числа 2823 и 5069 до десятков 64038 и 93174 до сотен 708112 и 807555 до тысяч 3516920 и 2419800 до миллионов Помогите Помогите срочно ставлю много баллов если ответите правильно Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 823 = 2 820 5 069 = 5 070 64 038 = 64 000 93 174 = 93 200 708 112 = 708 000 807 555 = 808 000 3 516 920 = 4 000 000 2 419 800 = 2 000 000
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