Округлите числа: 75; 34; 816; 42; 1859; 6394 - до десятков; 5402; 2 783 430 456; 84 609 - до тысяч; 77,57; 124,1; 16,027; 421,87; 3,94 - до целых; 0,07 612; 8,571; 13,042; 1,9507 - до сотых.

Математика

Округлите числа: 75; 34; 816; 42; 1859; 6394 - до десятков; 5402; 2 783 430 456; 84 609 - до тысяч; 77,57; 124,1; 16,027; 421,87; 3,94 - до целых; 0,07 612; 8,571; 13,042; 1,9507 - до сотых.

Автор: Гость