Округлите числа: 75; 34; 816; 42; 1859; 6394 - до десятков; 5402; 2 783 430 456; 84 609 - до тысяч; 77,57; 124,1; 16,027; 421,87; 3,94 - до целых; 0,07 612; 8,571; 13,042; 1,9507 - до сотых.
Математика
Округлите числа: 75; 34; 816; 42; 1859; 6394 - до десятков; 5402; 2 783 430 456; 84 609 - до тысяч; 77,57; 124,1; 16,027; 421,87; 3,94 - до целых; 0,07 612; 8,571; 13,042; 1,9507 - до сотых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80; 30; 820; 40; 1860; 6390 - до десятков; 5000; 2783430000 ; 85000 - до тысяч; 78; 124; 16; 422; 4 - до целых; 0,08; 8,57; 13,04; 1,95 - до сотых.
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