Округлите до дециметров: 4 дм 3 см; 768мм; 29 см; 549см.

Округлите до дециметров: 4 дм 3 см; 768мм; 29 см; 549см.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5 дм, 8дм, 3 дм, 55 дм. Просто спиши! (кстати если попросишь могу объяснить) ; )
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