Округлите до десятых 21/1344.9 1.8/164.80 25/142.9 30/603.7 3.5/450 8.3/2724.9 6.6/3288.0
Разное
Округлите до десятых 21/1344.9 1.8/164.80 25/142.9 30/603.7 3.5/450 8.3/2724.9 6.6/3288.0
Ответ(ы):
Гость:
так
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