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Округлите до метров и до километров 1)845971 2)2745601 3)14583798
Округлите до метров и до километров 1)845971 2)2745601 3)14583798
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.845 км 971 м 2.2745км 601м 3.14583км 798м
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