Округлите до сотых 7,6489

Округлите до сотых 7,6489

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Надо "отбросить" цифру 8 - больше 5 - надо прибавить 1 к 7,64 + 0,01 ОТВЕТ: 7,65
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