Округлите до сотых; а)0.17836 б)1.12574 в)45.48623 г)12.240256

Округлите до сотых; а)0.17836 б)1.12574 в)45.48623 г)12.240256

Ответ(ы):

Ответил Гость:
0,18 1,13 45,49 12,24
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