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Округлите значение величин до тысяч запишите в тысячах
Округлите значение величин до тысяч запишите в тысячах
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А где числа которые округлять надо???
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