Окруж. мир Задание на русском: С помощью дополнительной литературы или Интернета узнай об одном из героев устного эпического творчества народов твоего края . Запиши краткий рассказ о нём. Например: Илья Муромец - герой русски...
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Окруж. мир Задание на русском: С помощью дополнительной литературы или Интернета узнай об одном из героев устного эпического творчества народов твоего края . Запиши краткий рассказ о нём. Например: Илья Муромец - герой русских былин,победитель Соловья-разбойника,страж на границе древних русских земель Завдання на украиских За допомогою додаткової літератури або Інтернету дізнайся про одного з героїв усного епічного творчості народів твого краю. Запиши коротку розповідь про нього. Наприклад: Ілля Муромець - герой російських билин, переможець Солов'я-розбійника, страж на кордоні древніх російських земель
Ответ(ы):
Гость:
Добрыня Никитич -храбрый богатырь в русских былинах . Он служил при войсках князя Владимира.! Пойдёт???:-) :-) :-) :-) :-) :-)
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