Окружность радиуса корень из 2 вписана в равнобедренный треугольник и делит его в??соту , проведенную к основанию , пополам. Найти площадь треугольника

Геометрия
Окружность радиуса корень из 2 вписана в равнобедренный треугольник и делит его в??соту , проведенную к основанию , пополам. Найти площадь треугольника
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