Окружность радиуса корень из 2 вписана в равнобедренный треугольник и делит его в??соту , проведенную к основанию , пополам. Найти площадь треугольника
Геометрия
Окружность радиуса корень из 2 вписана в равнобедренный треугольник и делит его в??соту , проведенную к основанию , пополам. Найти площадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в приложении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В одной коробке 36 кг конфет а в другой в три раза меньше.Все конфеты разложили в па??еты по 4 кг в каждый.Сколько пакетов заняли эти конфеты?
Математика