Окружность с центром на стороне АС треугольника АВС проходит через вершину С и ка??ается прямой АВ в точке В.Найдите диаметр окружности .,если АВ=3,АС=9

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Теорема о касательной и секущей:если из внешней точки к окружности проведены касательная и секущая, то квадрат отрезка касательной от данной точки до точки касания равен произведению длин отрезков секущей от данной точки до точек её пересечения с окружностью. AB^2 = AC x AK AB = 3 AC = 9 Обозначим KC = d = x Тогда AK = 9-X 3^2= 9 (9-x) 9= 81 - 9x 9x = 72 x= 8