Оксид хімічного елемента 1 Групи головної підгрупи має відносну молекулярну масу 94. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу гідроксиду.
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Оксид хімічного елемента 1 Групи головної підгрупи має відносну молекулярну масу 94. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу гідроксиду.
Ответ(ы):
Гость:
Оксид - МО атомарна маса О - 16 маса 2М - 94-16=78 маса М - 39 хiмiчний елемент - калiй гiдроксид - КОН
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