Оксиды бария,фосфора,хлор,калий,бор
Химия
Оксиды бария,фосфора,хлор,калий,бор
Ответ(ы):
Гость:
BaO P2O5 Cl2O7 K2O B2O3 лови ответ
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