Окунев поймал рыбу длиной 8/25метра, а Щукин длиной 13 /40 метра. Кто из них поймал рыбу длиннее и на сколько метров?

Гость: Гость:

25 = 5 * 5 40 = 2 * 2 * 2 * 5 НОК (25 и 40) = 2 * 2 * 2 * 5 * 5 = 200 - наименьшее общее кратное 200 : 25 = 8 - доп. множ. к 8/25 = 64/200 200 : 40 = 5 - доп. множ. к 13/40 = 65/200 -------------------------------------------- 8/25 = 64/200 = 0,32 (м) - длина рыбы, пойманной Окуневым 13/40 = 65/200 = 0,325 (м) - длина рыбы, пойманной Щукиным 65/200 - 64/200 = 1/200 = 0,005 (м) - на столько длиннее рыба, пойманная Щукиным Ответ: Щукин поймал рыбу на 0,005 м длиннее. 0,32 м = 32 см 0,325 м = 32,5 см 32,5 - 32 = 0,5 см = 5 мм - на столько длиннее рыба, пойманная Щукиным