Олег, Игорь, Таня ученики 7 класса. среди них есть лучший математик, лучший шахматист и лучший художник. Известно, что лучший художник не нарисовал своего портрета, но нарисов ал портрет Игоря. Таня никогда не проигры...

Олег, Игорь, Таня ученики 7 класса. среди них есть лучший математик, лучший шахматист и лучший художник. Известно, что лучший художник не нарисовал своего портрета, но нарисов ал портрет Игоря. Таня никогда не проигрывает мальчикам в шахматы. Кто в классе лучший математик, шахматист и художник?