Оля и Рома идут навстречу друг другу. Сейчас расстояние между нами 800 м. Оля идёт со скоростью 70 м/мин, а Рома - 80м/мин. Через сколько минут расстояние между ними будет равно 350м?

Математика

Оля и Рома идут навстречу друг другу. Сейчас расстояние между нами 800 м. Оля идёт со скоростью 70 м/мин, а Рома - 80м/мин. Через сколько минут расстояние между ними будет равно 350м?

Автор: Гость