Оля и Рома идут навстречу друг другу. Сейчас расстояние между нами 800 м. Оля идёт со скоростью 70 м/мин, а Рома - 80м/мин. Через сколько минут расстояние между ними будет равно 350м?

Математика
Оля и Рома идут навстречу друг другу. Сейчас расстояние между нами 800 м. Оля идёт со скоростью 70 м/мин, а Рома - 80м/мин. Через сколько минут расстояние между ними будет равно 350м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-350=450м - надо пройти  70+80 = 150м/мин - скорость сбилжения  450:150 = 3 мин - нужно времени  Ответ : 3 мин 
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