Оля и Рома идут навстречу друг другу.Сейчас расстояние между ними 800 м.Оля идёт со ??коростью 70 м/мин,а Рома 80 м/мин.Через сколько минут расстояние между ними будет равно 350 м?
Математика
Оля и Рома идут навстречу друг другу.Сейчас расстояние между ними 800 м.Оля идёт со ??коростью 70 м/мин,а Рома 80 м/мин.Через сколько минут расстояние между ними будет равно 350 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800-350=450 (м)70+80=150 (м/мин) - общая V(скорость)450 : 150= 3 (мин) - через такое время они встретятсяОтвет: через 3 минуты
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