Оля и Рома идут навстречу друг другу.Сейчас расстояние между ними 800 м.Оля идёт со ??коростью 70 м/мин,а Рома 80 м/мин.Через сколько минут расстояние между ними будет равно 350 м?

Математика

Оля и Рома идут навстречу друг другу.Сейчас расстояние между ними 800 м.Оля идёт со ??коростью 70 м/мин,а Рома 80 м/мин.Через сколько минут расстояние между ними будет равно 350 м?

Автор: Гость