Оля посадила семена помидоров 23февраля. Первые ростки взошли через 14дней. Какого числа взошли первые ростки? Помогите решить
Математика
Оля посадила семена помидоров 23февраля. Первые ростки взошли через 14дней. Какого числа взошли первые ростки? Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 марта взошли первые ростки
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